A murit Remus Opriș. Fostul lider PNȚCD avea 60 de ani

14:40

Sâmbătă seara, Romexpo a fost plin de oameni veniți să îi vadă live pe artiștii lor preferați. După trei concerte sold out la Arenele Romane, Carla's Dreams au cântat pentru prima dată la Romexpo, în fața a 8500 de fani, în super show-ul „Nocturn", o experiență începută în online cu multe piese și testimoniale lansate