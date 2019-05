Fostul primar al Constanței Radu Mazăre a fost dus la Penitenciarul Rahova

15:00

Cântăreaţa britanică Mel B, membră a trupei Spice Girls, a fost spitalizată de urgenţă, la Londra, după ce şi-a pierdut complet vederea la ochiul drept, potrivit Daily Mail. În vârstă de 43 de ani, a fost internată în spitalul Moorfields din Londra vineri. Din fericire, în urma unui tratament, cântăreaţa şi-a recăpătat vederea la acel […] The post Mel B, membră a trupei Spice Girls, internată de urgență. Cântăreaţa şi-a pierdut complet vederea la ochiul drept appeared first on Cancan.ro.