Radu Mazăre, în avion cu fiul său! Ce au făcut polițiștii care-l păzeau pe fostul primar

16:50

Victor Slav a făcut mărturii emoționante despre două dintre dramele păstrate secrete mult timp. Deși a stat față în față cu un medic care i-a dat vești crunte despre două dintre persoanele dragi din viața lui, el nu și-a pierdut speranța și a continuat să își trăiască viața într-un mod frumos.