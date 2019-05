Doliu în lumea sportului. O legendă s-a stins din viață: „Cu o tristețe profundă, anunțăm că...”

00:15

Noul aeroport Changi din Singapore, botezat Jewel, vine dintr-un viitor la care noi nici nu putem visa. Minunăția arhitecturală are 135.700 metri pătrați, cinci etaje sub pământ și cinci etaje la suprafață. Jewel va deservi circa 140 de milioane de călători pe an, în 2030.