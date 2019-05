ALERTĂ METEO. Vijelii, grindină şi ploi torenţiale. Temperaturile pot atinge 25 de grade / IGSU: 25 de localităţi afectate de vijelii. Trei persoane rănite în Capitală

23:00

"China a pierdut aproape două decenii pentru a construi un zid digital între ea şi restul lumii, o barieră unilaterală menită să ţină departe companii precum Facebook şi Google, permiţându-le însă rivalilor chinezi să meargă în străinătate şi să se extindă în lume. Acum, preşedintele Donald Trump izolează acest zid de pe partea cealaltă", notează editorialistul Li Yuan într-un articol publicat în cotidianul The New York Times sub titlul "În contextul în care Huawei pierde Google, războiul tehnol...