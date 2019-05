Serialul Vlad de la Pro TV s-a terminat mai prost decât Urzeana Tronurilor. Fanii sunt revoltați

20:00

Radu Mazăre a fost extrădat din Madagascar, acolo unde fugise în urmă cu un an și jumătate, după ce a fost condamnat. Iată imagini cu fostul primar al Constanței în avionul care îl aduce la Bucureşti. Radu Mazăre va fi adus în ţară luni seara, la ora 20.10, cu o cursă TAROM, de la Paris.