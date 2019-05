PRO TV a dat marea lovitură! Game of Thrones, în prim-plan. Breaking news-ul anului în media!

13:15

Ce mai larma, ce mai vuiet, in aceasta campanie de europarlamentare: atacuri sub centura, fetze de politicieni candidati transfiguratesi schimonosite de furie, si chiar ura, injuraturi, manelisti, iminentza de violente extreme la mitingurile partidelor, dosare de presa reactivate amenintator, etc, toate acestea pe fondul unor dezbateri sterile, fara continut real si legatura cu problematica UE. Ce sa fie, ce sa fie?