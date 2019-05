Lasă-te inspirat de Brico Depôt la Romanian Design Week

14:40

Laurențiu Roșu (43 de ani) a fost invitatul lui Costin Ștucan la GSP Live. Omul care a marcat trei goluri în Numancia - Real Madrid, 3-1, și-a dezvăluit colecția impresionantă de tricouri. „Nu eram cu chestia cu tricourile. Am zis să îl schimb și eu după ce am marcat trei goluri cu Real Madrid. Am intrat în vestiarul lor M-am trezit acolo: «Vrea să schimbe tricoul. Cine schimbă cu el?» Acolo erau Hiero, Raul, Morientes. ...