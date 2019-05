Aplicația care te ajută să achiți taxele direct de pe telefon. Este valabilă deocamdată într-un singur oraș din România

19:10

CSM București și Cristina Neagu au ales să meargă mai departe, sportiva semnând un contract valabil încă un an. ”Am ales cu sufletul și am semnat prelungirea pentru că, așa cum am declarat și acum doi ani când m-am întors în țară și am semnat cu CSM București, îmi doresc foarte mult să câștig Liga […] Post-ul Cristina Neagu și-a prelungit contractul cu CSM București. ”Am ales cu sufletul” apare prima dată în Libertatea.ro.