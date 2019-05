FOTO Răzvan Oaidă a comis-o! „Roșu” după doar 7 minute jucate în Hermannstadt - Botoșani

19:00

Cristina Neagu (30 de ani), cea mai valoroasă jucătoare de handbal din lume, a prelungit contractul cu CSM București pentru încă un sezon, anunță site-ul oficial al clubului.„Am ales cu sufletul și am semnat prelungirea pentru că, așa cum am declarat și acum 2 ani când m-am întors în țară și am semnat cu CSM București, îmi doresc foarte mult să câștig Liga Campionilor cu o echipă din România. ...