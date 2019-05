Câștigătoarea unui mega-show de la Antenă și-a câștigat premiul de 50.000 € în instanță! ”Mireasa anului” a dezvăluit că…

16:40

Radu Mazăre transmite, într-un comunicat remis presei, că decizia de condamnare la 9 ani dată în cazul său încalcă jurisprudența și deciziile CEDO, precizând că nu are cum să se sperie de condițiile din închisorile românești după ce a fost arestat în Madagascar. „De peste patru ani nu mai dau declarații și nu mai sunt […] The post Radu Mazăre, declarații după decizia de condamnare: ”Sunt mândru de tot ceea ce am făcut în viață” appeared first on Cancan.ro.