Fabrică de pâine distrusă de un incendiu violent, la Constanța

Concluziile analizei de ieri erau cam asa: ca-n timp ce dreapta s-ar pregati de neo-majoritate daca ar avea succes la europarlamentare, elementul cheie ce-ar influenta acest proiect este (contra)performanta ProRomania, adica ce se intampla in stanga esichierului politic; pe de alta parte, la prezidentiabilitatea din stanga apare ca proiect de succes sustinerea unui candidat din dreapta, Calin Popescu Tariceanu, descris ca „mielul turbat al stangii, ce suge la doua tzatze politice”, gratie pozitionarii inteligente a acestuia in ultimii ani.