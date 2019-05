O actriţă celebră a dezvăluit că a fost dependentă de filme pentru adulţi: Am simţit că umple un gol, dar de fapt nu e deloc aşa - VIDEO

18:00

Atacul, revendicat de o grupare anarhistă, a durat doar câteva minute, atacatorii dispersându-se după incident, lansând şi două fumigene. În urma incidentului, petrecut cu doar câteva zile înainte de alegerile europarlamentare, pe faţada sediului Parlamentului grec, dinspre Piaţa Syntagma, se vedeau câteva pete de vopsea roşie. Vandals on Tuesday hurled red paint at #Greece’s Parliament, one of the most heavily guarded buildings in central #Athens, before dispersing into nearby streets. • The at...