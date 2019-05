SURSE: Ordonanța lăcomiei alungă TELEKOM din România

16:30

Radu Mazăre a remis presei, prin intermediul avocatei Haralambie Lizeta, un comunicat în care denunță un presupus abuz al justiției împotriva sa și anunță că se va descurca ”onorabil și demn” în pușcăriile din România. Mazăre descrie în comunicat și condițiile din închisoarea din Madagascar în care a fost ținut până la extrădare: ”apelul detinutilor se facea intr-o curte cu pamant si mizerie pe jos, 1400 de oameni stateam in genunchi si cu mainile la ceafa, fara paturi si toalete”. Mazăre îi acuză pe judecătorii din completul care l-a condamnat definitiv la 9 ani de închisoare că ar fi eliminat expertizele care îi erau favorabile și anunță că va face plângere la CEDO. Curtea Supremă a confirmat marți mandatul de arestare preventivă în lipsă emis pe numele lui Mazăre în ianuarie 2018 în dosarul „Polaris”. Comunicatul integral:De peste patru ani nu mai dau declaratii si nu mai sunt deloc implicat in viata publica sau politica. Cu toate acestea constat ca numele meu, viata si persoana mea suscita in continuare un urias interes. Nu inteleg de ce si nu pot sa fiu decat surprins si impresionat.In acest context doresc sa fac cateva precizari, cu scuze pentru lipsa de modestie: sunt mandru de tot ceea ce am facut in viata, am construit de la zero ziare, radio sau televiziuni atunci cand nu eram implicat in politica. Ca primar am construit case pentru tineri si nevoiasi, am imbunatatit infrastructura si economia orasului Cta si, foarte important, am reconstruit statiunea Mamaia, pe care am scos o din praf, ruine si anonimat, facind o celebra. Si lista poate continua pe o pagina intreaga. Si in Africa cand am ajuns am procedat la fel: am construit un resort intr-o jungla salbatica, doar cu localnici inimosi, fara utilaje si facilitati.Desigur, am facut in viata mea si greseli, ca orice om, dar n-am facut rau intentionat niciodata, nimanui, fiind si un om cu frica lui Dzeu.Vad ca foarte multi vorbesc despre condamnarea mea de 9 ani si a celorlati oameni din acest dosar, care este in opinia mea si a avocatilor una absolut nedreapta si revoltatoare.Pe fondul acestui dosar, la Curtea de Apel Bucuresti, pe parcusul a 8 ani de proces, a 106 termene si a 5 judecatori schimbati, s-au realizat de catre instanta doua expertize judiciare – mamut . Una de evaluare imobiliara si una topografica. Ambele expertize au evidentiat un prejudiciu zero, demoland raportul DNA-ului facut in acest sens. Asa se face ca la finalul judecatii la Curtea de Apel au fost zeci de achitari in dosar iar eu am fost condamnat cu suspendare, ca sa fie ceva.In apel insa, la ICCJ, „celebrul si temutul” judecator Ionut Matei, pus cu mana presedinte de complet in mod nealeatoriu, cunoscut ca un apropiat si un bun executant al sistemului securist reinviat in ultimii ani in Romania, m-a condamnat, in doar 3 termene, la 9 ani de puscarie. Cum? Foarte simplu:− 1. a inlaturat expertizele judiciare neutre realizate de instanta de fond si s-a bazat numai pe rapoartele acuzatorului, adica ale DNA− 2. fara probe noi, le-a reinterpretat pe cele existente deja.Trebuie adaugat ca in dosarul ANRP 1, dosar similar cu al meu, in motivarea achitarii inculpatilor de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie se scria ca nu pot raspunde membrii comisiei de retrocedare pentru valorile din expertizele realizate de catre evaluatori autorizati in cazul retrocedarilor. Adica, invers de cum s a apreciat in dosarul meu!!!Toate considerentele de condamnare a mea sunt clar impotriva jurisprudentei si deciziilor CEDO de pana acum, dar, sigur, pana voi ajunge sa fiu judecat acolo voi face puscarie. Ca si in cazul primarului Mircea Gutau!Eu consider ca nu asta este justitie. E doar o bataie de joc!Dupa ce am facut puscarie in Madagascar, acolo unde apelul detinutilor se facea intr-o curte cu pamant si mizerie pe jos , unde 1400 de oameni stateam in genunchi si cu mainile la ceafa, fara paturi si toalete, crede oare cineva ca nu o supravietuiesc in puscariile din Romania?Ma voi descurca onorabil si demn!Amintirile si iubirea nu mi le poate lua nimeni!RADU STEFAN MAZAREPenitenciar RAHOVAprin avocat Haralambie Lizeta