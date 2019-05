Inspecţia Judiciară a exercitat acţiunea disciplinară faţă de judecătoarea care l-a achitat pe Vasile Blaga

11:00

Dragoş Tudorache, membru al Biroului Naţional PLUS şi fost ministru de Interne în Guvernul Cioloş, este invitat la Adevărul Live pentru a vorbi despre alegerile europarlamentare care vor avea loc duminică, 26 mai, despre locul României în Uniunea Europeană, despre planurile Alianţei 2020 USR PLUS pentru români şi măsurile propuse de PLUS pentru combaterea sărăciei din ţara noastră.