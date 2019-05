Tăriceanu propune viitorilor eurodeputaţi români acordul de colaborare „România puternică”: A venit vremea să nu ne mai lăsăm dezbinaţi

12:20

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) din Botoşani au declanşat anchete, după ce un copil în vârstă de un an şi jumătate din localitatea Păltiniş a murit. Conform procedurilor, poliţiştii au deschis un dosar penal in rem pentru ucidere din culpă, după ce medicii au stabilit că băiatul ar fi decedat din cauza unui grăunte de popcorn. „A fost deschis un dosar penal in rem pentru ucidere din culpă. Se efectuează cercetări ş...