IGPR, despre atacurile bancomatelor: În România nu a fost folosit explozivul „Mama lui Satan”

15:20

„Sunt o mamă care am un copil într-o situaţie dificilă. Ce anume să vă declar? Ce simt eu, ce simte el? Este greu de spus. Vă rog un minut puneţi-vă în locul meu, gândiţi-vă că sunt părinţii dumneavoastră în locul meu şi ce ar putea să vă răspundă? E bine, are moralul bun, este înconjurat de familie şi de dragostea fraţilor şi a mea. Şi o să reziste. Şi cu asta am încheiat", a declarat Gabriela Victoria Mazăre, mama lui Radu Mazăre, la ieşirea din penitenciar. Fiul fostului edil a reiterat ideea...