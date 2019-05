Scandal uriaș cu Arhiepiscopul Tomisului! DNA a cerut ani grei de închisoare cu executare pentru el

16:10

Daria, fata care s-a născut băiat, a făcut noi dezvăluiri despre ce înseamnă viața de transgender. A povestit cum a descoperit că nu se identifica cu sexul său, cum a reacționat familia când a aflat, dar și despre faptul că nu a crezut niciodată că ar fi gay. „Atunci când un om nu se simte […] The post Daria, fata care s-a născut băiat, dezvăluiri despre viața de transgender: „Am mers la psihiatru” appeared first on Cancan.ro.