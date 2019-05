SIMONA HALEP LA ROLAND GARROS // FOTO Halep, poză specială la Turnul Eiffel cu Pliskova, Svitolina și Coric » La ce au făcut reclamă cei patru

23:30

Dan Nistor, 31 de ani, a oferit o declarație emoționantă după remiza dintre Dinamo și Poli Iași, 0-0. Mijlocașul „câinilor” recunoaște că joacă în principal pentru bani, pentru a-i oferi un viitor fără probleme fiului său.„Azi am fi meritat victoria. Am avut multe ocazii, am avut și penalty. Dar nu a intrat mingea în poartă. Dinamo nu stă într-un jucător și nu va sta niciodată. Deci, dacă nu e Montini, e altcineva. ...