Liviu Dragnea, despre candidatura la prezidenţiale: „Nu am spus că îmi anunţ candidatura”

Invitat miercuri seară la România Tv, Liviu Dragnea a precizat că nu a spus că duminică îşi anunţă candidatura la prezidenţiale. "Eu am spus ceea ce spun de câteva luni de zile: că după alegerile europarlamentare o să anunţăm. Nu am spus că îmi anunţ candidatura, nu am spus nimic nou. Dar bineînţeles că ăştia, […] Post-ul Liviu Dragnea, despre candidatura la prezidenţiale: „Nu am spus că îmi anunţ candidatura” apare prima dată în Libertatea.ro.

