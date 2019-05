Culise incredibile în transferul lui Darius Olaru de la Gaz Metan la FCSB » Achiziție anti-CFR!

23:40

Dinamo și Poli Iași au terminat la egalitate, scor 0-0. Mircea Rednic anunță transferul unui fotbalist român, liber de contract. Antrenorul „câinilor” crede că formația lui a fost privată de două lovituri de la 11 metriîn meciul cu moldovenii.„Așa am dat posibilitatea jucătorilor internaționali să joace. Am avut 7 oameni de naționale pe teren, de asta am început cu un sistem noi. ...