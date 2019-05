Submarinele de buzunar ale României

00:45

Din când în când, festivalul atinge cote de uriașă popularitate. Apar în preajma Palatului purtătorii de mici pancarte, cerând un bilet în plus ori un loc rămas liber la invitațiile cu două persoane. Jocul lor începe cu mult mai departe de zona cu urcatul treptelor, iar din ce te apropii devine chiar imposibil să treci prin mulțimea aceasta de fani pregătiți să înfrunte orice, nu doar ploaia. Nu se întâmplă la orice film, dar, marți, la gala filmului lui Quentin Tarantino, Once Upon A Time... In Hollywood, pare să se fi întrecut măsura. Mai mult, la un balcon de pe o clădire din fața Palatului a apărut o uriașă banderolă clamând numele cineastului: „Viva Tarantino”.