Apocalipsa bibliotecilor şcolare. Topul zonelor geografice de unde dispar

Numărul bibliotecilor care se închid în România, în fiecare an, creşte de la an la an. Concret, conform datelor deţinute de Institutul Naţional de Statistică (INS), cu fiecare an care trece avem cu aproximativ 300 de biblioteci mai puţin. Astfel, dacă în 2014 aveam 10.845 astfel de unităţi, am ajuns ca în 2017 să mai funcţioneze numai 9594 de biblioteci.

