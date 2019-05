Calculatorul de bord al mașinii conduse de Răzvan Ciobanu e în SUA. ”Cutia neagră” va spune tot ce s-a întâmplat în cursa morții

07:40

Cântăreața Diana Bișinicu a dat noi detalii despre problemele de ănătate pe care le are. Pe lângă sindromul ovarelor polichistice, artista a explicat că are chisturi și la sâni și o tumoră beningă la sânul drept. La emisiunea "Răi da' buni", Diana Bișinicu a explicat cu ce probleme de sănătate se confruntă. "Mie nu-mi place […] Post-ul Diana Bișinicu, noi detalii despre problemele de sănătate pe care le are. „Am chisturi și la sâni, am și o tumoră beningă la sânul drept” apare prima dată în Libertatea.ro.