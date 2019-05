Curs valutar 23 mai 2019. Și euro, și dolarul au crescut din nou

19:30

Ultimele detalii despre starea de sănătate a Ronei Hartner! Artista și-a rugat fanii să se roage, în continuare, pentru ea. În vârstă de 45 de ani, în urmă cu aproape două luni, Rona Harner a intrat din nou în sala de operații, unde medicii i-au făcut o altă intervenție la colon. Pe lângă tumora cancerigenă […]