Primăria din Moreni, silită să își pună POS. Un contribualil sătul să piardă timp și bani la ghișee a câștigat definitiv în instanță

09:45

Daca au fost clare jocurile interne si pozitionarea partidelor descrise in primele doua episoade, va propun la final de campanie sa analizam valoarea de intrebuintare a rezultatelor votului, pe de o parte, respectiv asezarea prezidentiabililor in bloc-starturi, in precampania pentru toamna, care va incepe exact in seara de 26 mai, la orele 21:00.