VICTOR PONTA, mesaj edificator pentru LUDOVIC ORBAN

Pentru multi dintre noi, acestea sunt doar povestiri fantastice din vremuri de demult, insa dovada vie ca aceste vremuri chiar au existat este insasi doamna Romica Jurca, care mai prezinta inca rubrica meteo la un anumit post de televiziune...Sa revenim acum in zilele noastre, cand televizorul merge non-stop, avem programe cu duiumul si vedem pe ecran vrute si nevrute. Astazi, petrecem ore intregi cu ochii in ecranele televizoarelor, de frica sa nu pierdem vreun serial, vreo emisiune de divertisment sau te miri ce reality show recent aparut. Functionand pe principul ”tu te uiti si noi castigam”, televiziunile fac tot posibilul sa ne tina conectati si ”mereu aproape”. Iar noi, recunoscatori, le spunem in cor ”imi place” si continuam sa le facem audienta. Topul televiziunilor din punct de vedere al audientei Conform Kantar Media Audiences (compania care masoara in mod oficial audientele tv de la noi din tara), Pro TV este cel mai urmarit post de televiziune, avand in luna aprilie 2019, o medie de 348.000 de telespectatori pe minut, masurata pe parcursului unei zile, la nivel urban. Pe locul doi se claseaza postul de televiziune Antena 1 cu o medie de 239.000 de telespectatori pe minut, urmat de Kanal D cu 168.000 de telespectatori pe minut. Sursa: Kantar Media Audiences, Copyright: ARMADATA S.R.L. Topul televiziunilor din punct de vedere al incasarilor si profitului Topul primelor trei pozitii se mentine si in cazul situatiilor financiare. Dintre cele trei televiziuni, Pro TV a inregistrat in 2017 cele mai mari valori ale cifrei de afaceri si ale profitului, diferenta dintre locul 1 si celelalte clasate fiind extrem de mare, asa cum se poate vedea din imaginile de mai jos: #1 PRO TV Nu este nici o mirare ca Pro TV este postul de televiziune preferat al romanilor. Avand de-a lungul anilor formate de emisiuni consacrate pe plan international (Vocea Romaniei, Romanii au talent, Dansez pentru tine etc), atragand in emisiunile sale unele dintre cele mai cunoscute vedete de la noi din tara si realizand seriale romanesti proprii, Pro TV a reusit sa-i cucereasca pe romani si sa le castige increderea.De ani buni Pro TV are cele mai mari incasari, iar valorile cifrelor de afaceri si profitului sunt in continua crestere in fiecare an. In 2017 cifra de afaceri realizata de Pro TV a fost de 768 milioane de RON, cu 9,7% mai mare fata de anul precedent. In ceea ce priveste profitul din 2017, acesta a crescut cu 27%, ajungand la o valoare de 212 milioane de RON. #2 ANTENA TV Grupul ”Antenelor” nu reuseste sa tina pasul cu liderul clasamentului, oricat de mult ar incerca. Daca din punct de vedere al audientelor, Antena se apropie (in pasi extrem de mici) de Pro TV, din punct de vedere financiar, greu gasesti termen de comparatie. Astfel, incasarile Pro TV sunt mai mult decat duble fata de Antene, iar despre profit diferentele dintre cele doua sunt uimitoare. In 2017, Antena TV Group a inregistrat ocifra de afaceri de 318 milioane de RON, in crestere cu 8,5% fata de anul precedent. De-a lungul anilor, valorile incasarilor au oscilat, scazand semnificativ in perioada 2010-2012. Dupa cativa ani dificili pentru Antena, lucrurile au inceput din nou sa mearga bine si cifra de afaceri sa creasca. Din punct de vedere financiar, 2016 si 2017 au fost anii cei mai buni pentru acest post de televiziune, avand venituri mai mari si inregistrand profit. Asadar, dupa doi ani (2014-2015) in care Antena a fost pe pierdere, in 2016 si 2017, postul de televiziune din Baneasa a inregistrat un profit constant de 28 de milioane de RON. #3 KANAL D KANAL D a emis pentru prima data pe 1 martie 2007, ca parte a celei mai mari companii de media din Turcia, Doğan Yayin Holding si a ajuns repede una dintre cele mai vizionate posturi de televiziune de la noi din tara. Serialele turcesti si emisiunile mondene au prins foarte bine la publicul roman si i-au asigurat postului de televiziune un solid loc trei atat in topul audientelor, cat si in topul situatiilor financiare.Chiar daca este la mare distanta din punct de vedere financiar fata de locul intai si doi, Kanal D este in continua crestere. Daca in 2011 Dogan Media inregistra o cifra de afaceri de 40 de milioane de RON, dupa 6 ani aceasta valoare aproape s-a triplat. Astfel, in 2017 cifra de afaceri a companiei a fost de 119 milioane de RON, cu o crestere anuala de 11%. Din punct de vedere al profitului, 2011-2014 au fost niste ani dificili pentru ca in aceasta perioada compania si-a desfasurat activitatea in pierdere. De-abia din 2015 Dogan Media a inceput sa inregistreze profit si apoi a reusit sa-l dubleze in urmatorii doi ani. Astfel, in 2016 si 2017 valoarea profitului a fost constanta, si anume de 12 milioane de RON. In ceea ce priveste posturile de televiziune generale, dupa cum arata cifrele, preferinta romanilor este clara si este greu de grezut ca in viitorul apropiat va fi vreo rasturnare de situatie in clasament. Pe piata media insa, se observa o crestere a posturilor de nisa, a canelor TV care difuzeaza doar filme si seriale. Netflix, spre exemplu, este o adevarata revelatie pentru romani si castiga din ce in ce mai mult teren. Insa oricare ar fi preferintele, este cert ca televizorul reprezinta din ce in ce mai mult o sursa de relaxare si de divertisment pentru romani, iar asta nu poate decat sa bucure companiile care detin posturile de media.