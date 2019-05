Ultimele veşti despre starea lui Mihai Constantinescu. Soarta cântăreţului, în mâinile soţiei sale / Ce a încercat să facă Simona Secrier, dar a fost refuzată: Riscă să moară pe drum

10:30

u/Pause96 are o poveste deosebită: „Sunt tatăl unei fete de 25 de ani, pe care o iubesc foarte mult. Am reuşit să am o relaţie bună cu ea şi mă bucur de timpul petrecut în compania ei, dar aceasta are un secret de care mulţi ar fugi - este diagnosticată medical drept SOCIOPATĂ”. • Bărbatul descrie cum fiica lui s-a comportat ciudat, încă de la o vârstă fragedă, fapt ce l-a motivat să caute ajutor specializat. La şcoală, aceasta a fost implicată în scandaluri legate de minciuni, violenţe şi alte...