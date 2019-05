Lora, apariție ispititoare la petrecerea VIVA 2019! A purtat o rochie strălucitoare cu un decolteu adânc

20:10

DNA a cerut, miercuri, condamnarea Arhiepiscopului Tomisului, Înalt Prea Sfinţitul Teodosie, judecat pentru că ar fi obţinut ilegal fonduri europene, la închisoare cu executarea. DNA a solicitând instanţei ca pedeapsa să fie orientată spre maximul prevăzut de lege. Avocata Maria Vasii a cerut achitarea clientului său, iar Arhiepiscopul a spus că faptele din rechizitoriu nu […]