Prognoză specială pentru Bucureşti: Meteorologii anunţă ploi şi vânt, dar şi temperaturi de până la 27 de grade

Elevii clasei a VI-a din ciclul gimnazial susţin, joi, probele la matematică şi ştiinţele naturii din cadrul evaluării naţionale, informează Ministerul Educaţiei. Aceasta este ultima probă pe care elevii clasei a VI-a trebuie să o susţină după ce, miercuri, au susţinut proba de limbă şi comunicare. Elevii clasei a VI-a susţin, joi, ultimele probe din cadrul evaluării naţionale, matematică şi ştiinţele naturii, potrivit datelor calendarului de examene aprobat de Ministerul Educaţiei. Sălile în ca...