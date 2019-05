europarlamentare2019/ Dancă (PNL): Marian Oprişan face campanie politică în şcoli; vom face denunţ la poliţie

12:30

Xavier Dolan a revenit miercuri pe Croazetă, unde tânărul regizor canadian, vizibil emoţionat, a prezentat "Matthias et Maxime", un film în care artistul joacă unul dintre rolurile principale şi vorbeşte despre iubire şi prietenie, abordând un registru intim şi mai puţin abraziv în comparaţie cu peliculele sale precedente, informează AFP.Obişnuit al Croazetei încă de la filmul său de debut, Xavier Dolan, mezinul competiţiei (tocmai a împlinit 30 de ani) se află pentru a treia oară în cursa pentru câştigarea trofeului Palme d'Or, după ce a fost selectat cu "Mommy" (Premiul juriului în 2014) şi "Juste la fin du monde" (Marele Premiu al Juriului în 2016)."Eu pot să spun că m-am născut aici, această relaţie a mea cu Cannes-ul este una familială", a declarat regizorul canadian înainte de a urca treptele de la Palais des Festivals din Cannes alături de echipa sa de producţie. A fost ovaţionat îndelung după proiecţia filmului său, fapt care i-a smuls câteva lacrimi.După recenziile mixte primite de filmului său american "The Death and Life of John F. Donovan", talentatul regizor canadian a optat pentru un film mai intim, cu o acţiune plasată în Quebec, care prezintă trăirile unui grup de prieteni.La fel ca în cazul filmului său "Tom at the Farm", Xavier Dolan s-a aflat în spatele şi în faţa camerei, jucând de această dată personajul Maxime, un tânăr ce are o relaţie conflictuală cu mama lui, care pleacă în Australia. Construit ca o numărătoare inversă înainte de acea plecare şi pe durata câtorva zile, filmul tratează teme precum iubirea, ambiguitatea, căutarea sinelui şi găsirea propriului loc în lume, a explicat Xavier Dolan.Însă pentru Maxime, un sărut schimbat, pentru un film de amator, cu bunul lui prieten din copilărie, Matthias (Gabriel D'Almeida Freitas), va schimba datele problemei şi le va modifica relaţia.Operă corală, al optulea film semnat de Xavier Dolan reia temele dragi tânărului cineast (relaţia cu mama, întrebări despre sexualitate), dar se remarcă printr-un format mai puţin voluminos (filmul a fost turnat parţial la nivelul umărului). Xavier Dolan a renunţat la cadrele lente, estetica pop şi folosirea muzicii în anumite scene, devenită o marcă proprie.Mai puţin baroc decât precedentele sale pelicule, cel mai recent film scris şi regizat de Xavier Dolan reprezintă o bună ocazie pentru spectatori de a îi revedea pe unii dintre actorii săi preferaţi, precum Anne Dorval - mama din "Mommy" - dar şi de a descoperi alţii noi, aflaţi la prima lor colaborare cu artistul originar din Quebec. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Ana Bîgu, editor online: Anda Badea)