Ministrul Sănătăţii spune că va fi înfiinţată o comisie pentru toate problemele de la Rezidenţiat

14:00

Judith Kerr, o celebră scriitoare de literatură pentru copii, autoarea seriei de cărţi "Mog" şi a unor volume precum "The Tiger Who Came to Tea" ("Tigrul care a venit la ceai"), a murit la vârsta de 95 de ani după o scurtă suferinţă, au anunţat joi reprezentanţii editurii HarperCollins, citaţi de Reuters."Cu mare tristeţe vă anunţăm că Judith Kerr, autoarea şi ilustratoarea unor volume precum 'The Tiger Who Came to Tea', 'When Hitler Stole Pink Rabbit', 'Mog the Forgetful Cat' şi a multor altor cărţi clasice pentru copii, a murit ieri în reşedinţa ei la vârsta de 95 de ani, după o scurtă suferinţă", au precizat reprezentanţii editurii HarperCollins.Născută la Berlin, Judith Kerr a părăsit Germania alături de familia sa în 1933 din cauza ascensiunii Partidului Nazist şi s-a stabilit în Anglia, după o scurtă escală la Paris.Dificultăţile întâmpinate de membrii familiei sale, refugiaţi săraci la Paris şi, apoi, în Londra din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, au reprezentat subiectul unei trilogii autobiografice scrise de Judith Kerr, începută cu volumul "When Hitler Stole Pink Rabbit", publicat în 1971.Acea carte a fost tradusă în multe limbi şi predată în şcolile generale pentru ca elevii să înveţe despre unul dintre cele mai întunecate capitole ale istoriei moderne. Volumul a câştigat Youth Book Prize în Germania, iar în anul 1993 o şcoală din Berlin a primit numele scriitoarei.Într-un interviu acordat pentru Reuters în 2015, Judith Kerr a dezvăluit că pe măsură ce înainta în vârstă se gândea tot mai des la copiii evrei din generaţia sa care au murit în Holocaust şi la vieţile pe care aceştia ar fi putut să le aibă."Dacă ai o viaţă pe care atât de mulţi oameni nu au putut să o aibă, atunci nu poţi să o iroseşti", a declarat romanciera.În tinereţe, Judith Kerr a lucrat ca designer de textile, profesoară de arte şi autoare de scenarii pentru BBC, înainte de a renunţa la aceste activităţi pentru a se dedica familiei şi creşterii celor doi copii pe care i-a avut cu soţul ei, Tom.În timp ce avea grijă de fiica ei, Tacy, când aceasta avea o vârstă fragedă, Judith Kerr a inventat o poveste despre o fetiţă şi mama ei care beau ceai în casa lor în momentul în care un tigru prietenos a sosit neanunţat, a mâncat toată mâncarea şi apoi a plecat, fără să se mai întoarcă niciodată."A vorbit tigrul", spunea adeseori micuţa Tacy, iar după mulţi ani, când ambii copii mergeau deja la şcoală şi ea încă nu se hotărâse ce să facă în continuare în timpul liber, Judith Kerr a avut ideea de a scrie o carte.Volumul "The Tiger Who Came To Tea" a fost publicat în 1968 şi a fost apreciat de criticii literari, devenind apoi şi bestseller. A urmat volumul "Mog the Forgetful Cat", publicat în 1970, primul dintr-o prolifică serie de cărţi pentru copii. Cărţile din seria "Mog" s-au vândut în peste 9 milioane de exemplare în lumea întreagă.Judith Kerr a fost adeseori întrebată dacă tigrul din povestea ei avea o semnificaţie ascunsă, iar anumite persoane au sugerat că el ar fi putut să îl reprezinte pe Hitler sau Partidul Nazist, care i-au invadat casa şi i-au furat bunurile. Judith Kerr a respins această ipoteză, spunând că ideea tigrului i-a venit în urma unei vizite pe care a făcut-o cu Tacy la o grădină zoologică."Nu mă gândesc niciodată să le spun micilor copii ce ar trebui să gândească", declara romanciera în interviul acordat pentru Reuters în 2015.AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Anda Badea)