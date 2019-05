Taxa auto va fi restituită cetățenilor până la sfârșitul anului. Banii, deja puși deoparte

13:50

Pentru cei mai mulți locuitori din New York, metroul este ultimul loc unde vor să fie. Dar pentru Robert Musso și Frances Denmark acest mijloc de transport are o semnificație specială, pentru că acolo și-au unit destinele. Cei doi s-au cunoscut în 2016, în timp ce activau în Armata Americană, iar acum s-au căsătorit într-o […] Post-ul FOTO & VIDEO / Nuntă inedită în SUA. Doi tineri s-au căsătorit în metroul din New York apare prima dată în Libertatea.ro.