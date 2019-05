Companiile de transport alternativ anunţă că au ajuns la un acord cu autorităţile pe proiectul de OUG dedicat aplicaţiilor ridesharing

15:30

Peste 58 de vizite de cercetare antropologică şi etno-muzicologică a comunităţii aromâne, efectuate pe parcursul a patru ani în 30 de localităţi din România, Bulgaria, Macedonia, Grecia, dar şi în sudul Italiei, materializate în crearea unei arhive, prima de acest gen din Europa, au marcat finalul proiectului ''Cu Tenda - Stories, Images and Sounds on the Move''."Structura proiectului a fost una complexă, deoarece ea s-a bazat în primul rând pe interdisciplinaritate, atât din punct de vedere al structurii acestui parteneriat, cât şi din perspectiva implicării unor categorii de specialişti foarte diverse. S-a materializat în peste 58 de vizite de cercetare efectuate atât în România cât şi în Bulgaria, Macedonia, Grecia şi Italia. Pentru Muzeul Ţăranului Român este o premieră, pentru prima dată ocupându-ne de studiul comunităţii aromâne", a declarat miercuri pentru AGERPRES Liliana Passima, coordonatorul proiectului.În cadrul evenimentului dedicat finalizării proiectului, desfăşurat la Cinema Muzeul Ţăranului - Studio Horia Bernea, la care au participat antropologi, etnologi, cercetători, istorici, designeri şi muzicieni, regizori din România, Bulgaria, Republica Macedonia şi Italia, au fost prezentate o serie de rezultate ale proiectului.Printre acestea se numără: zeci de workshop-uri dedicate copiilor, adolescenţilor şi adulţilor, două filme etnografice, o piesă de teatru şi două expoziţii itinerante, publicaţii, sute de poveşti de viaţă inter-generaţionale şi interculturale, fragmente din amintiri autobiografice, cântece, dansuri şi reţete culinare tradiţionale, jocuri străvechi, anecdote şi practici familiale şi comunitare transpuse în mii de fotografii şi sute de ore de materiale video.Ca lider de proiect, MNŢR a fost responsabil de coordonare a activităţilor, activitatea de documentare având loc în judeţele Ilfov, Constanţa, Tulcea, Ialomiţa, Călăraşi, Brăila şi constând în vizite în comunităţile aromâne din România de către echipele de specialişti de la muzeu şi colaboratori (antroplogi, etnologi, etnomuzicologi, fotografi, operatori video etc)."Am fost în sate tipice pentru comunitate, precum Sinoe, am trecut prin Mihail Kogălniceanu, am fost chiar şi în Pipera, într-o comunitate puternică, în care am descoperit că se practică un obicei vechi de Sfântul Vasile, cu mascaţi, am creat, în toate aceste ţări, peste 40 de ateliere creative pentru copii, încercând să fortificăm relaţia şi dialogul intergeneraţional. Mi-am dorit foarte tare ca bunicii să le poată descoperi copiilor cum arăta, de fapt, lumea acestei culturi, semi-nomade", a spus Passima.În anul 2016, MNŢR a organizat o serie de ateliere la care au participat copii de origine aromână din România, din două comunităţi aromâne diferite din Dobrogea şi Bucureşti, cu scopul descoperirii valorilor tradiţionale, dar şi a celor actuale considerate relevante de către micuţi.Totodată, expoziţia omonimă dedicată proiectului, organizată de MNŢR şi itinerată în ţările partenere, a fost construită sub forma unui eseu vizual, care a pus în dialog viu obiecte şi imagini-martor, cu valoare patrimonială şi autobiografică. Pornind de la memoria imaginii-martor şi puterea de sugestie a obiectelor ce construiesc identitatea culturală a comunităţii, publicul a fost invitat să descopere o serie de imagini, sunete şi obiecte arhetipale devenite iconice pentru comunitatea aromână, precum şi o serie de relaţii existente în lumea arhaică.Potrivit organizatorilor, proiectul îşi propune să atragă atenţia unor grupuri diverse, pornind de la membri ai comunităţilor şi continuând cu reprezentanţi locali sau organizaţii cu profil cultural şi artistic, asupra bogăţiei patrimoniului aromân din Balcani.Realizarea web-site-ului proiectului, a arhivei digitale şi a catalogului expoziţiei "Cu Tenda" a MNŢR va facilita accesul publicului la rezultatele acestui proiect, a mai spus Liliana Passima.Proiectul european "Cu tenda" ("călătorind cu cortul") - Stories, Images and Sounds on the Move (Living Memory of Southeastern Europe), co-finanţat prin programul Europa Creativă al Uniunii Europene (2015-2019) a fost derulat de Muzeul Naţional al Ţăranului Român în parteneriat cu Association Center for Intercultural Dialog - Kumanovo din Republica Macedonia, O.R.S. Osservatorio ricerca sociale. Centro Studi, Politiche e Ricerche Sociali, din Italia şi Universitatea "Paisii Hilendarski" din Plovdiv, Bulgaria.