Iubita lui Dorian Popa a fost înjurată de un taximetrist. „Proastă, zdreanţă, fomistă”

Mel Stride a fost numit joi de premierul Theresa May în funcţia de ministru pentru relaţia cu parlamentul, după ce miercuri seară Andrea Leadsom şi-a anunţat demisia din acest post, transmite The Guardian. Parlamentarul britanic Mel Stride, care anterior a fost secretar de stat în Ministerul Finanţelor, va avea ca principală sarcină organizarea activităţii guvernamentale