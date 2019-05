VIDEO. Incendiu violent în Argeș. Flăcările s-au extins rapid de la o anexă la o casă

12:00

Valeria Cherciu, din Crasna-Gorj, fiica unuia dintre cei mai bogați fermieri din țară, este considerată cea mai sexy ciobăniţă din județ. Ea deţine o fermă de oi în Gorj. Acum, tânăra proprietară de oi se pregăteşte să devină mamă. (VEZI ȘI: SOTIA CELUI MAI BOGAT CIOBAN E CANTAREATA DE MUZICA POPULARA SI ARE UN REPERTORIU APARTE) […] The post Cea mai sexy ciobăniță din Gorj se pregătește să devină mamă appeared first on Cancan.ro.