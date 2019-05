Leonardo Badea (ASF): Piața asigurărilor voluntare este o zonă cu mare potențial de creștere

09:50

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri seara, la RTV, referindu-se la declarațiile lui Klaus Iohannis, că „omul ăsta minte întruna” și că îl asigură că PSD va fi aici și luni, și marți, și miercuri, și joi și va fi și în decembrie, când Iohannis „va fi izgonit de la Cotroceni”. Principalele declarații ale lui Liviu Dragnea: Despre declarațiile de miercuri ale președintelui Klaus Iohannis: Omul ăsta se scaldă în penibil și în ridicol de foarte mult timp. Unu: PSD nu a boicotat niciun referendum organizat în România. Cei care au boicotat referendumuri au fost PNL, USR, PLUS, el. Omul ăsta minte întruna. Doi, eu n-am fost condamnat pentru fraude la referendum. Ceea ce a scris dna Livia Stanciu acolo, în primul rând nu are nicio legătură cu legea. N-am falsificat niciun vot. (…) Eu am fost condamnat pentru ceva ce nu există în Codul penal. Ce legătură are referendumul sau aceste alegeri cu majoritatea din Parlament? Eu îl asigur pe Iohannis: PSD va fi aici și luni, și marți, și miercuri, și joi și va fi și în decembrie, când va fi izgonit de la Cotroceni. Omul ăsta a ajuns să mă viseze și ziua și noaptea. Eu cred că nu are alt gând decât cum să mor eu, cum să mă condamne pe mine, cum să dispar eu. Are o obsesie. Despre candidatură: Eu am spus că după alegerile europarlamentare o să anunțăm. N-am spus că-mi anunț eu candidatura. Dar ăștia, disperați să pună presiune pe completul de judecată… Eu nu am încălcat niciodată Statutul. Despre referendum: SRI a făcut sesizare la Parchetul general că PSD vrea să boicoteze referendumul. Eu dacă spun mergeți la referendum și spun votați Da, mă ia ca în 2012. dacă spun eu nu merg la referendum și nu votez, boicotezi referendumul. Așa că mai bine nu vorbesc. Partidul a vorbit prin vocea mea că noi susținem întrebările de la referendum. Dna Dăncilă a zis foarte bine, fiecare e liber să facă ce vrea. Despre Mazăre: N-are nimic de spus. Dacă cineva se gândește la asta, să se culce liniștit. Despre cei care l-au huiduit astăzi la inaugurarea lucrărilor la drumul expres Pitești – Craiova: Le-am spus: voi o să rămâneți cu înjurăturile astea, că oricum la muncă nu mergeți, iar noi cu autostrăzile. Corina Crețu e o mincinoasă. A spus azi că sunt 300 milioane de euro pentru spitalele regionale. Sunt 150 de milioane. Tot dumneaei ne-a obligat să facem studiile de fezabilitate și proiectarea cu BEI și până nu vine de acolo nu putem. Această miciună cu sunt bani europeni și nu vor să-i folosească trebuie demontată. Întrebat dacă mai e suspendarea lui Klaus Iohannis de actualitate: De ce să-l mai suspendăm? Mai sunt câteva luni și va pleca. România va scăpa de omul ăsta. Sub nicio formă PSD nu va iniția și nu va vota suspendarea lui Klaus Iohannis. (…) Îl lăsăm acolo să se umple de ridicol. Articolul integral pe G4MEDIA