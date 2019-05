CALENDAR ORTODOX 24 MAI. Ce sfânt mare sărbătorim astăzi

CALENDAR ORTODOX 24 MAI. Sfantul Cuvios Simeon a trait in secolul al VI-lea. S-a nascut in Antiohia Siriei (522). La varsta de 6 ani ajunge in pustie, la parintele Ioan. Prin purtarea de grija a acestui parinte,...

