#europarlamentare2019/ Miting electoral al Alianţei 2020 USR PLUS în Bucureşti; participă Guy Verhofstadt

Alianţa 2020 USR PLUS organizează vineri în Parcul Izvor un miting electoral la care va fi prezent şi liderul ALDE din Parlamentul European Guy Verhofstadt.Evenimentul va fi deschis la ora 16,00 de un concert, iar de la ora 19,30 vor fi discursurile preşedinţilor celor două partide, Dan Barna şi Dacian Cioloş, şi ale candidaţilor la europarlamentare, conform unui comunicat transmis de Alianţa 2020 USR PLUS.Organizatorii anunţă că mitingul va fi unul diferit de cele clasice pentru că participanţii vor putea sta pe iarbă sau vor putea juca badminton cu candidaţii Alianţei."Campania noastră electorală a însemnat multă muncă. Am început cu strângerea semnăturilor, pe bune, şi am primit încrederea a peste 500.000 dintre români. Apoi a urmat caravana victoriei prin toată ţara, candidaţii noştri, membrii filialelor celor două partide şi mulţi voluntari au străbătut România de la nord la sud şi de la est la vest, în toate marile oraşe dar şi satele îndepărtate. Acum tragem linie şi organizăm ultimul miting electoral în Bucureşti. Îi aşteptăm pe bucureşteni alături de noi pentru a ne bucura împreună de ultimele zile de campanie, urmând ca apoi două zile mai târziu să ne vedem la vot", transmite preşedintele USR Dan Barna, co-preşedintele Alianţei 2020 USR PLUS, potrivit sursei citate."Încheiem împreună o campanie grea, onestă şi intensă, în care am stat în fiecare zi în stradă, la metrou, în parcuri, la dezbateri sau la conferinţe. Mitingul de vineri e ultima şansă înainte de alegeri să le arătăm românilor că suntem mulţi cei care vrem o schimbare adevărată. Sunt milioane de oameni muncitori, cinstiţi, care îşi iubesc ţara, care nu vor să plece de aici, dar care s-au săturat de hoţia din politica românească. Haideţi să le arătăm că nu sunt singuri şi că România mai are o speranţă. Pe 24 mai ne strângem toţi cei care nu ne-am pierdut speranţa", menţionează şi preşedintele PLUS Dacian Cioloş, co-preşedintele Alianţei 2020 USR PLUS. AGERPRES/(AS - autor: Alina Novăceanu, editor: Mihai Simionescu, editor online: Ady Ivaşcu)

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agerpres