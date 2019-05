CULISE | Edi nu merge la FCSB! Cinci motive pentru care antrenorul dorit de Gigi Becali nu va prelua postul de antrenor în această vară

20:40

După ce şi-a aflat adversara din Turul I de la Roland Garros 2019, pe Ajla Tomljanović, locul 47 WTA, Halep a apărut în faţa sălii şi a ţinut un discurs. Simona Halep şi-a făcut apariţia pentru tragerea la sorţi a tabloului masculin de la Roland Garros 2019: "Am jucat trei finale aici. Anul trecut m-am bucurat atât de mult de această victorie, într-un final am reuşit să câştig acest trofeu. Atunci când ridici trofeul e cel mai bine. Totul e atât de plăcut aici. Terenul, atmosfera. Am văzut noua...