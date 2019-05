O nouă ediţie a Colocviului Internaţional „Latinitate - romanitate - românitate”, la UVT

În perioada 24-28 mai 2019 are loc cea de-a XVIII-a ediţie a Colocviului Internaţional „Latinitate - romanitate - românitate”. An de an, în luna mai, la Târgovişte se reunesc nume importante ale lingvisticii româneşti şi europene.

