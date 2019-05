Oana Zăvoranu revine spectaculos în televiziune. În ce serial va juca

09:00

În acest weekend vor avea loc mai multe evenimente în centrul Capitalei, ceea ce va duce la unele restricții de circulație. Acolo unde acestea nu vor exista, șoferii trebuie să circule cu precauție, iar pietonii să respecte obligațiile pe care le au. “Dinner in the sky” Astfel, sâmbătă, 25 mai, între orele 10.00-23.00, se va […] Post-ul Restricții de circulație în Capitală, în weekend, pentru mai multe evenimente: “Dinner in the sky”, „Maratonul bicicliștilor” și “Simfonia Apei” apare prima dată în Libertatea.ro.