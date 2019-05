VIDEO Cornel Dinu, despre reușita transferului lui Fabbrini la Dinamo: „E în primii 5 jucători străini veniți în România”

11:20

Federația Română de Fotbal a produs o schimbare importantă pe trofeul Cupei României, cupă unicat care se acordă din 2002 câștigătoarei. Astra - Viitorul, finala Cupei României, va avea loc sâmbătă, ora 20:00, pe TV DigiSport 1, TV Telekom Sport 1, Look Plus și liveTEXT pe GSP.RO.Șefii FRF au decis să schimbe logoul ștanțat cu noua siglă a Federației Române de Fotbal, lansată în acest an. ...