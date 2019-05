„Mona Muscă”, în custodia poliţiei, după ce a cerut bani de la mai multe persoane. Escrocul care imită vocile persoanelor publice, prins din nou pe picior greşit

„La data de 22 mai a.c., poliţişti din cadrul Secţiei 13 Poliţie au fost sesizaţi de către un bărbat cu privire la faptul că în ziua anterioară, în jurul orei 09.30, în timp ce se afla la sediul societăţii în care lucrează, a fost sunat pe telefonul mobil, de o persoană necunoscută, care s-a recomandat cu numele unei persoane publice şi sub pretextul că doreşte să ajute un student care are mari probleme financiare, a încercat să îl determine să-i remită suma de 3.500 de lei, sub forma unui contr...

