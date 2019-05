Antena 1 a făcut anunțul oficial. Unde va putea fi văzută Oana Zăvoranu

22:50

După ce s-au împăcat a treia oară, Bianca Drăgușanu și Alex Bodi au avut o apariție de senzație la cel mai recent eveniment monden organizat în Capitală, ”Viva Party!”. (Cel mai bine platit job din București) Cu toate că a venit de mână cu iubitul, blondina nu l-a ocolit pe fostul ei soț, Victor Slav. CANCAN.RO, […] The post Bianca & Alex Bodi s-au întâlnit pentru prima oară în public cu Victor Slav! Am filmat reacțiile lor… appeared first on Cancan.ro.