Politicieni ecologişti europeni propun crearea alianţei 'Politica pentru viitor'

12:50

Avalanşa de ştiri negative privind plasamentul rezervei internaţionale de aur la Londra a făcut mult rău ţării, a ştirbit din credibilitatea Băncii Naţionale a României şi din credibilitatea ţării, iar dacă aurul ar fi depozitat în totalitate în ţară nu ar aduce niciun avantaj, a declarat, vineri, guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu."Toată această avalanşă de ştiri negative privind plasamentul nostru la Londra a făcut mult rău ţării, ne-a ştirbit din credibilitatea noastră şi din credibilitatea ţării şi dacă ar fi depozitat în totalitate în ţară nu îţi aduce niciun avantaj. E bine că a fost cel puţin văzut şi lumea ştie că avem 100 de tone aur. Altminteri s-ar putea să apară şi semnul acesta de întrebare dacă el există şi ce vom face în situaţia asta. Pe fiecare investitor străin îl chemăm la Banca Naţională şi în programul de vizite îl trecem prin Tezaur să atingă aurul, să-l vadă, dar şi aşa să ştiţi că nu crede pentru că, fiind la Londra, este certificat din punct vedere al purităţii, al greutăţii, al autenticităţii. Se şi numeşte good delivery bars", a spus Mugur Isărescu, la Simpozionul "Cristian Popişteanu", cu tema "Tezaurul BNR evacuat la Moscova - un bilanţ istoriografic şi un studiu de caz".El a menţionat că lucrurile sunt mai complicate decât au fost prezentate în public, iar BNR va trebui să facă un efort de explicare."O rezervă de aur care este ţinută în străinătate nu este ţinută pentru a avea dobândă. Dobânda la aur de regulă este mică sau zero, cam la o şesime, o medie istorică, din dobânda pe care ţi-o dă un depozit valutar, în euro sau dolari. Deci este mult mai mică istoric. Când noi am obţinut ceva dobândă la aur, prin anii 2003, 2004, 2005, la dolari se obţinea 5-6%, iar la euro ceva mai puţin. Şi noi obţineam la aur 1 sau 2 procente. Ei, gândiţi-vă când la valută s-a ajuns la 0 sau chiar la dobânzi negative, cum poate cineva, care are cunoştinţe, să viseze că puteam după 2007 să mai obţinem câştiguri la aur. Pentru noi, cei de la Banca Naţională, în cunoştinţă de cauză fiind, aceste "informaţii" erau nişte prostii, dar uitaţi că au prins. Şi s-au tot vânturat 10 ani de zile şi au intrat şi în mentalul colectiv. "Banca Naţională ţine rezerva la Londra fără să obţină nimic", ca şi cum ar trebui să obţinem ceva,"şi mai plăteşte şi chirie". Sumele de chirie sunt extrem de mici, dar se trec în presă cu multe zerouri, eventual şi după virgulă şi se creează impresie", a declarat Mugur Isărescu.Guvernatorul BNR a afirmat că instituţia trebuie să rezolve public acuzaţia potrivit căreia nu are grijă de rezerva de aur."Cum este cazul cu orice rezervă internaţională, marele avantaj în a păstra o rezervă internaţională este să dea credibilitate şi să reducă costurile de finanţare. Deci în loc să te coste 6% când te împrumuţi pe plan extern, să te coste numai 4%, cam cât dăm acum. Şi ăla e câştig. Mare! Mai ales că avem o datorie externă substanţială. Acela este câştigul", a explicat Mugur Isărescu.El a mai spus că au făcute comparaţii chiar de către "nume mari", între aurul trimis la Moscova şi cel aflat la Londra dar că nu "suferă niciun fel de comparaţie ce avem depozitat la Londra cu ce a fost trimis în urmă cu 100 de ani la Moscova". AGERPRES/(AS - autor: George Bănciulea, editor: Andreea Marinescu, editor online: Ady Ivaşcu)