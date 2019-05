Gabi Balint dă de pământ cu antrenorii de la FCSB: „Oricât de mare ar fi foamea, nu e normal!

12:30

Când va încheia războiul comunicatelor, Mihai Rotaru et Co va trece la rezolvarea transferurilor fiindcă echipa din Bănie și-a propus, din nou, titlul.CSU Craiova a încheiat actuala ediție pe locul 4 și speră ca Viitorul să ia Cupa României mâine pentru a juca iar în cupele europene. La olteni va urma o curățenie generală, coroborată cu aducerea altor fotbaliști sub comanda lui Corneliu Papură, secondat de Constantin Schumacher. ...