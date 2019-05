Cum a reuşit un om de afaceri să îşi mărească valoarea acţiunilor cu 6.567%

10:40

Tinerii nu vor să fie antreprenori în România. Doar unu din zece acţionari ai unei firme locale are sub 29 de ani Categoria de vârstă de până în 29 de ani a înregistrat cea mai redusă creştere în ultimii cinci ani. Tinerii cu vârsta de până în 29 de ani reprezintă sub 10% din cei aproape 1,4 milioane de asociaţi/acţionari ai companiilor din România, arată datele de la Registrul Comerţului. Este cel mai slab reprezentată cate­gorie de vârstă în rândul acţionarilor români, iar datele oficiale arat...