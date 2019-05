europarlamentare2019 Tsipras: Votul de duminică ar putea duce la devansarea alegerilor legislative în Grecia

13:50

''Aladdin'', clasicul film Disney într-o nouă versiune live-action, este principala lansare din acest weekend în cinematografe, ale căror afişe sunt în continuare dominate de asasinul cu simbrie John Wick, care îl va avea de acum drept rival la box-office pe fascinantul hoţ din regatul arab Agrabah, relatează vineri EFE.În regia lui Guy Ritchie (''Snatch'', 2000; ''Sherlock Holmes'', 2009), actorul egipteano-canadian Mena Massoud, care îl interpretează pe Aladdin, va încerca să-i smulgă primul loc în box-office lui Keanu Reeves, care îşi reia pentru a treia oară rolul în ''John Wick: Chapter 3 - Parabellum''. Massoud nu este singur în această provocare de a cuceri publicul cu noua versiune a clasicului film Disney, ci este însoţit de Will Smith, care îl interpretează pe intempestivul şi irezistibilul duh ce sălăşluieşte în lampa fermecată. Foto: (c) Chris Pizzello / APAlte premiere importante ale sfârşitului de săptămână sunt ''Brightburn'' şi ''Booksmart''.Având drept subiect povestea unui copil venit de pe altă planetă, care ajunge pe Pământ pe un meteorit, ''Brightburn'' doreşte să redefinească genul filmului cu supereroi, relevând publicului latura întunecată a acestui mic orfan adoptat de o familie de fermieri. Produs de James Gunn (''Guardians of the Galaxy'', 2014; ''Guardians of the Galaxy Vol.2'', 2017), ''Brightburn'' poate deveni un rival de temut pentru ''Avengers: Endgame'', care ocupă poziţii bune pentru cea de-a cincea săptămână consecutivă în box-office şi este pe cale să devină filmul cu cele mai mari încasări din istorie.La rândul său, ''Booksmart'' se lansează într-un moment perfect pentru a atrage publicul adolescent, care va încheia în curând anul şcolar. Filmul spune povestea a două eleve silitoare care, a doua zi după absolvire, îşi dau seama că ar fi trebuit să se bucure mai mult de anii de liceu. Tinerele vor încerca să recupereze într-o singură noapte cei patru ani pierduţi. Cu tinerele actriţe Kaitlyn Dever şi Beanie Feldstein în rolurile principale, ''Booksmart'' este regizat de versatila Olivia Wilde, care îşi face debutul ca regizoare cu această comedie.Will Ferrell, un veteran al filmelor de comedie, figurează ca producător al acestei pelicule, alături de Adam McKay, cunoscut pentru filme ca ''Anchorman: The Legend of Ron Burgundy'' (2004) şi ''The Big Short'' (2015). O altă premieră, lansată într-un număr limitat de cinematografe, este şi documentarul propus de cunoscuta artistă conceptuală Jill Magid, ''The Proposal''. Magid devine un personaj în acest film, care îşi propune să documenteze opera arhitectului mexican Luis Barragán.AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Simona Tatu, editor online: Adrian Dădârlat)