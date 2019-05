Afganistan: Explozie într-o moschee din Kabul soldată cu un mort şi 16 răniţi

15:50

Lideri europeni au salutat vineri ''curajul'' premierului demisionar britanic Theresa May şi au insistat asupra finalizării Brexitului conform acordului deja convenit cu aceasta, în contextul în care există temeri că viitorul premier britanic ar putea urmări o ruptură mai clară faţă de UE, consemnează vineri agenţiile internaţionale de presă.Cancelarul german Angela Merkel a luat act ''cu respect'' de hotărârea Theresei May de a demisiona, după cum a transmis prin intermediul purtătoarei sale de cuvânt, Martina Fietz, care însă a refuzat să comenteze cu privire la impactul acestei demisii asupra Brexitului.La rândul său, preşedintele francez Emmanuel Macron a apreciat că Theresa May ''a desfăşurat o activitate curajoasă pentru punerea în practică a Brexitului în interesul ţării sale şi respectând partenerii europeni'', dar el a cerut ''o clarificare rapidă'' a Brexitului, aflat în impas după ce parlamentul britanic a respins de trei ori acordul încheiat de Theresa May cu UE. ''Voturile de respingere fără un proiect alternativ conduc la impas'', a ţinut să adauge Macron, făcând aluzie atât la Brexit, cât şi la alegerile europene.Şi premierul irlandez Leo Varadkar a subliniat ''tenacitatea'', ''curajul'' şi ''hotărârea'' de care a dat dovadă Theresa May pe parcursul negocierii Brexitului, dar a avertizat că o eventuală numire a unui premier britanic eurosceptic care să ceară renegocierea acordului încheiat cu UE sau chiar un Brexit fără acord ar fi ''foarte periculoasă'' pentru Irlanda.Şi ministrul irlandez de externe Simon Coveney s-a declarat sceptic că viitorul şef al guvernului britanic va reuşi să obţină un acord mai bun privind Brexitul. Coveney a admis că evoluţiile politice de la Londra ridică provocări imense pentru Irlanda, în contextul în care statutul frontierei dintre această ţară şi provincia britanică Irlanda de Nord a fost principalul motiv care a determinat legislativul britanic să respingă acordul convenit de Theresa May cu UE, deputaţii britanici eurosceptici temându-se că clauza privind ''plasa de siguranţă'' pentru această frontieră ar putea menţine Regatul Unit captiv în uniunea vamală europeană.Premierul olandez Mark Rutte a declarat că a vorbit cu Theresa May şi i-a transmis mulţumiri şi respectul său, insistând că ''acordul convenit între Uniunea Europeană şi Regatul Unit pentru un Brexit ordonat rămâne pe masă''.În schimb, guvernul de la Madrid consideră că un Brexit fără acord ''pare aproape imposibil de evitat'' după demisia Theresei May. ''Ne putem aştepta la un nou lider conservator dur (...), la vremuri dificile'', a declarat purtătoarea de cuvânt a executivului spaniol, Isabel Celaa.Nereuşind să aducă la un consens deputaţii ei conservatori care au dezaprobat acordul privind Brexitul încheiat cu UE, unii considerând că acesta nu aduce o separare clară de UE, alţii că, dimpotrivă, menţine legături prea slabe cu UE, şi după ce au eşuat de asemenea negocierile cu liderul opoziţiei laburiste, Jeremy Corbyn, care la rândul său a insistat pentru rămânerea Regatului Unit într-o uniune vamală cu UE sau în piaţa unică europeană, Theresa May a anunţat vineri că pe 7 iunie demisionează.''Pentru mine este şi va fi mereu un mare regret că nu am reuşit să duc până la capăt Brexitul (...) Îmi este clar acum că este în interesul ţării ca un nou prim-ministru să conducă acest efort'', a spus Theresa May într-un discurs la finalul căruia nu a mai reuşit să-şi stăpânească lacrimile.Plecarea ei de la Downing Street ar putea să adâncească criza Brexitului, în condiţiile în care majoritatea posibililor înlocuitori ai Theresei May se pronunţă pentru o ruptură mai categorică faţă de UE, care însă refuză orice renegociere a acordului convenit cu premierul britanic demisionar. AGERPRES/(AS - autor: Sorin Popescu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Gabriela Badea)